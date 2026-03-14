США направят около 12 млн долларов на усиление военных баз в Польше и Прибалтике

Американское командование направит около 12 миллионов долларов на обустройство своих военных объектов, расположенных в Польше и странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американское командование направит около 12 миллионов долларов на обустройство своих военных объектов, расположенных в Польше и странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средства предназначены для расширения инфраструктуры сухопутных войск США в регионе. По данным СМИ, финансирование направят на строительство дополнительных казарм, обновление ремонтных зон и усиление мер безопасности. Работы затронут польские учебные центры, латвийские базы, а также два эстонских военных городка.