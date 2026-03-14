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США направят около 12 млн долларов на усиление военных баз в Польше и Прибалтике

14 марта 2026 13:44
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Американское командование направит около 12 миллионов долларов на обустройство своих военных объектов, расположенных в Польше и странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США направят около 12 млн долларов на усиление военных баз в Польше и Прибалтике-2

Средства предназначены для расширения инфраструктуры сухопутных войск США в регионе. По данным СМИ, финансирование направят на строительство дополнительных казарм, обновление ремонтных зон и усиление мер безопасности. Работы затронут польские учебные центры, латвийские базы, а также два эстонских военных городка. 

# США

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