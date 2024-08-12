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США направят атомную подлодку на Ближний Восток из-за Израиля

12 августа 2024 10:16
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Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ об отправке на Ближний Восток атомной подводной лодки USS Georgia и ускорении процесса развертывания авианосца Abraham Lincoln. Об этом пишет ТАСС.

В телефонном звонке министру обороны Израиля Йоаву Галанту Остин вновь заявил о готовности США защитить Израиль и увеличить военное представительство в регионе на фоне эскалации напряженности.

Остин и Галант обсуждали действия израильских войск в секторе Газа и попытки договориться о прекращении огня.

Эскалация на Ближнем Востоке началась после гибели председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иран, ХАМАС и «Хезболла» считают виновным Израиль и обещают принять ответные меры.

# Международная политика

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