США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу

Новости Индонезии. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте направит в Индонезию группу экспертов. Специалисты, в числе которых будут сотрудники компании Boeing, присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Яванском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение произошло в минувшие выходные. Предполагается, что самолет разрушился при ударе о воду. На его борту находились 62 человека. Обнаруженные фрагменты тел отправляют в больницу для идентификации.