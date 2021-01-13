Прямой эфир

США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу

13 января 2021 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте направит в Индонезию группу экспертов. Специалисты, в числе которых будут сотрудники компании Boeing, присоединятся к расследованию авиакатастрофы в Яванском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу-1

Крушение произошло в минувшие выходные. Предполагается, что самолет разрушился при ударе о воду. На его борту находились 62 человека. Обнаруженные фрагменты тел отправляют в больницу для идентификации.

США направит в Индонезию группу экспертов, чтобы расследовать авиакатастрофу-4

Начата расшифровка одного из черных ящиков. Точные причины трагедии станут известны, как только будут обнаружены и изучены оба бортовых самописца.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские бизнесмены в знак протеста устроили палаточный городок в центре Киева
13 января 2021 14:15

Украинские бизнесмены в знак протеста устроили палаточный городок в центре Киева

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?
13 января 2021 12:37

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года
13 января 2021 12:31

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года