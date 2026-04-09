США намерены вывести свои войска из ряда стран НАТО

Ближневосточный конфликт окончательно разрушил отношения США и НАТО. В администрации Белого дома заявили, что намерены наказать страны-участницы Альянса, которые не пришли на помощь Вашингтону в войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве наказания Пентагон рассматривает вывод оттуда своего военного контингента и закрытие всех своих баз. План находится на ранней стадии подготовки, однако уже получил поддержку высокопоставленных чиновников американской администрации.

Кроме того, вопрос выхода США из НАТО рассматривался и на встрече Трампа с генсеком Альянса в Вашингтоне. Известно, что глава Белого дома резко раскритиковал военный блок. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать. Трамп полагает, что блок превратился в «ненадежного и ослабленного партнера».