США намерены разместить в Польше эскадрилью своих истребителей

Польша намерена нарастить военную мощь за счет своих союзников по НАТО. США планируют разместить там эскадрилью своих истребителей на постоянной основе. Речь идет почти о 30 самолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение одобрил американский Конгресс. Помимо этого, в Польшу должен быть отправлен обслуживающий персонал и необходимое техническое оборудование. Однако прежде чем дополнительные силы НАТО заступят на боевое дежурство, в Польше необходимо провести ряд согласований.

В частности, Конгресс США и Пентагон должны представить доказательство, что польская сторона будет участвовать в финансировании проекта и что ее базы готовы к приему американской эскадрильи. В Варшаве уже выразили свое согласие, заявив, что решение Конгресса США является следствием усилий польских властей по расширению постоянного американского присутствия в стране.