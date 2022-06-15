США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. Вот последствия обрушившихся стихий

Новости США. США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь уже уничтожил 400 гектаров деревьев и кустарников, километры линий электропередачи. От стихии пострадали более 700 спасателей.
В Монтане разлившиеся реки разрушили сотни километров дорог и даже снесли дом. Сильные дожди вызвали оползни и камнепады. В Висконсине ураганный ветер повалил десятки деревьев. Некоторые падали прямо на дома.
По рассказам местных жителей, это просто чудо, что никто не погиб и не пострадал.