США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. Вот последствия обрушившихся стихий

Новости США. США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уже уничтожил 400 гектаров деревьев и кустарников, километры линий электропередачи. От стихии пострадали более 700 спасателей.

В Монтане разлившиеся реки разрушили сотни километров дорог и даже снесли дом. Сильные дожди вызвали оползни и камнепады. В Висконсине ураганный ветер повалил десятки деревьев. Некоторые падали прямо на дома.