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США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. Вот последствия обрушившихся стихий

15 июня 2022 09:52
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Новости США. США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. Вот последствия обрушившихся стихий-1

Огонь уже уничтожил 400 гектаров деревьев и кустарников, километры линий электропередачи. От стихии пострадали более 700 спасателей.

США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. Вот последствия обрушившихся стихий-4

В Монтане разлившиеся реки разрушили сотни километров дорог и даже снесли дом. Сильные дожди вызвали оползни и камнепады. В Висконсине ураганный ветер повалил десятки деревьев. Некоторые падали прямо на дома.

США испытывают на прочность огонь, вода и ветер. Вот последствия обрушившихся стихий-7

По рассказам местных жителей, это просто чудо, что никто не погиб и не пострадал.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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