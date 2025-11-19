США и Россия обсуждают план по Украине

Вашингтон консультируется с Москвой в ходе разработки очередного плана по урегулированию украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

В материале указывается, что консультации носят тайный характер. Проект США включает 28 пунктов, а в его основе заложен успешный опыт американского лидера Дональд Трампа при достижении соглашения по Газе. Представители российской стороны, как отмечает издание, настроены «оптимистично по отношению к плану». Однако возможная реакция к нему Киева и его союзников из ЕС пока не ясна.

Пункты плана разделены на 4 категории: мир на территории Украины, гарантии безопасности, безопасность ЕС, будущее взаимодействие Вашингтона, Москвы и Киева, сообщается в публикации.

Фото: Pinterest