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США и Россия обсуждают план по Украине

19 ноября 2025 06:28
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США и Россия обсуждают план по Украине-0

Вашингтон консультируется с Москвой в ходе разработки очередного плана по урегулированию украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

В материале указывается, что консультации носят тайный характер. Проект США включает 28 пунктов, а в его основе заложен успешный опыт американского лидера Дональд Трампа при достижении соглашения по Газе. Представители российской стороны, как отмечает издание, настроены «оптимистично по отношению к плану». Однако возможная реакция к нему Киева и его союзников из ЕС пока не ясна.

Пункты плана разделены на 4 категории: мир на территории Украины, гарантии безопасности, безопасность ЕС, будущее взаимодействие Вашингтона, Москвы и Киева, сообщается в публикации.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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