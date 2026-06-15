США и Иран подпишут мирное соглашение 19 июня в Швейцарии

Четырехмесячное военное противостояние между Соединенными Штатами и Ираном завершилось подписанием промежуточного мирного соглашения. Об этом объявили в Вашингтоне и Тегеране, а премьер-министр Пакистана, который выступил одним из посредников на переговорах, подтвердил факт достижения договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирное соглашение из 14 пунктов будет официально подписано 19 июня. Церемония пройдет в Швейцарии. Итоговый текст предстоит утвердить на заключительных переговорах, после чего его вынесут на голосование Совета Безопасности ООН. Пока документ предварительно одобрен в онлайн-формате и уже вступил в силу.

Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане с правом Израиля наносить ответные удары. Американские военные начинают вывод войск из районов, прилегающих к Ирану. Также США вместе с союзниками разработают план восстановления Исламской Республики на сумму не менее 300 миллиардов долларов.