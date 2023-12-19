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США и Финляндия подписали соглашение о военном сотрудничестве

19 декабря 2023 07:43
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США и Финляндия подписали договор об оборонном сотрудничестве. Он позволит американским военным разместить свою технику, боеприпасы, вооружение и солдат на 15 базах страны. Также это облегчит организацию совместных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Финляндия подписали соглашение о военном сотрудничестве-1

Для проведения маневров больше не потребуется договариваться о перебросках войск или техники на высоком уровне, как было прежде. В Хельсинки считают, что соглашение укрепит обороноспособность страны и подчеркнет приверженность США своим союзническим обязательствам в отношении Финляндии.

# Международная политика

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