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США и Европа будут учить украинских солдат экономить боеприпасы в боях

17 февраля 2023 07:04
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США будут учить украинских солдат экономить боеприпасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет частью новой тактики ведения боевых действий, пишут местные СМИ.

США и Европа будут учить украинских солдат экономить боеприпасы в боях-1

Ежедневно на линии фронта взрываются тысячи снарядов. Поэтому США и европейские страны уже не успевают пополнять запасы боеприпасов. Теперь ВСУ необходимо меньше полагаться на артиллерию и больше на маневренность войск на поле боя. Так, военные в Великобритании и Германии уже учат украинцев менять тактику их маневров в ходе сражений. Чтобы отражать наступление, не расходуя при этом слишком много боеприпасов.

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# Международная политика # Фотофакт

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