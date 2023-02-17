США и Европа будут учить украинских солдат экономить боеприпасы в боях

США будут учить украинских солдат экономить боеприпасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет частью новой тактики ведения боевых действий, пишут местные СМИ.

Ежедневно на линии фронта взрываются тысячи снарядов. Поэтому США и европейские страны уже не успевают пополнять запасы боеприпасов. Теперь ВСУ необходимо меньше полагаться на артиллерию и больше на маневренность войск на поле боя. Так, военные в Великобритании и Германии уже учат украинцев менять тактику их маневров в ходе сражений. Чтобы отражать наступление, не расходуя при этом слишком много боеприпасов.