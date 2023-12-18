США хочет сократить прием украинских беженцев взамен на помощь ВСУ

Сенатор США Джо Манчин сообщил, что власти страны рассмотрят вопрос об ограничениях числа принимаемых беженцев из Украины и из Афганистана в рамках готовящегося пакета помощи для Киева. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что нужно остановить опасную миграцию со всего мира. По сообщению Bloomberg, помощь от США Украина может получить только в середине декабря или даже в 2024 году.

Американская администрация уже потратила около 96 % средств, предназначенных для помощи Украине. В октябре были запрошены дополнительные бюджетные ассигнования для помощи Украине и Израилю, а также для противостояния Китаю и России. Однако несколько американских республиканцев высказались категорически против продолжения финансовой помощи Киеву.