Средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над Могилевской областью

Заместитель начальника факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Андрей Богодель рассказал в интервью агентству БЕЛТА, размещенном на его YouTube-канале, что 9 августа над Беларусью были сбиты 13 беспилотников.

Ранее Президент Александр Лукашенко назвал это провокацией и подчеркнул, что такие действия не останутся безнаказанными. По словам министра обороны Виктора Хренина, Лукашенко отдал указание усилить войска на юге республики.

Богодель отметил, что дроны были сбиты над территорией Костюковичей и что это была попытка со стороны Украины продемонстрировать свою безнаказанность.

Он также добавил, что часть дронов была сбита российскими войсками в Ярославской и Смоленской областях. Богодель отметил, что есть объективные свидетельства этих событий и выразил мнение, что таким образом Украина испытывает на прочность союзные отношения между Беларусью и Россией.