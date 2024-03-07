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Средства ПВО РФ впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

07 марта 2024 08:23
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Впервые Министерство обороны РФ заявило о сбитой в ходе спецоперации авиабомбе Hammer производства Франции. Об этом пишет РИА Новости.\

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов...а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что за день было сбито девять ракет американского ракетного комплекса HIMARS и 135 беспилотных летательных аппаратов. Российскими войсками было уничтожено более 50 единиц техники, в том числе семь танков, один из которых – американский Abrams. В числе уничтоженной техники – боевая машина HIMARS, два бронетранспортера, четыре бронемашины, американские гаубицы и польская САУ Krab.

# Оружие и боеприпасы

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