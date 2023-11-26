Средства ПВО РФ подавили беспилотник ВСУ в Смоленске

Российские военные предотвратили попытку атаки беспилотного летательного аппарата в Смоленской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора области Василия Анохина.

Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ атака успешно отражена, что позволило не допустить жертв. Всего над рядом регионов, в том числе над Московской областью, было сбито 11 украинских беспилотников. Часть из них двигалась в сторону столицы, но была перехвачена, в том числе и в Подольске. Серьезных разрушений после падения обломков не обнаружено.

Украинские военные регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России с использованием беспилотников, но они успешно перехватываются.