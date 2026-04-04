Силами противовоздушной обороны РФ в течение ночи нейтрализовано 85 БПЛА ВСУ над российскими регионами, пишет РИА Новости.

В Минобороны страны информировали, что ночью с 3 на 4 апреля текущего года дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 85 украинских БЛА. Для атаки украинская сторона задействовала беспилотники самолетного типа. Так, дроны уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, над Республикой Крым и над Черным морем.

Минфин США снял санкции с Задорнова

Фото: Pinterest