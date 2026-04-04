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Средства ПВО РФ ликвидировали 85 украинских дронов над регионами России

04 апреля 2026 10:33
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Средства ПВО РФ ликвидировали 85 украинских дронов над регионами России-0

Силами противовоздушной обороны РФ в течение ночи нейтрализовано 85 БПЛА ВСУ над российскими регионами, пишет РИА Новости.

В Минобороны страны информировали, что ночью с 3 на 4 апреля текущего года дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 85 украинских БЛА. Для атаки украинская сторона задействовала беспилотники самолетного типа. Так, дроны уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, над Республикой Крым и над Черным морем.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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