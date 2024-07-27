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Средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник над территорией РФ

27 июля 2024 08:22
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Средствами ПВО РФ перехвачены и ликвидированы 21 украинский БПЛА, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 26 на 27 июля ВС Украины совершили попытку атаковать объекты, расположенные на российской территории. Для данных целей ВСУ были применены беспилотные летательные аппараты. Так, силами ПВО России осуществлен перехват и уничтожение 7 БЛА в районе Курской области, 2 – в небе над Ростовской областью, 3 беспилотников – над Белгородской, по одному БПЛА – в районе Брянской и Липецкой областей, еще 7 – над Рязанской областью.

# Международная политика

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