Средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник над территорией РФ

Средствами ПВО РФ перехвачены и ликвидированы 21 украинский БПЛА, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информировало, что ночью с 26 на 27 июля ВС Украины совершили попытку атаковать объекты, расположенные на российской территории. Для данных целей ВСУ были применены беспилотные летательные аппараты. Так, силами ПВО России осуществлен перехват и уничтожение 7 БЛА в районе Курской области, 2 – в небе над Ростовской областью, 3 беспилотников – над Белгородской, по одному БПЛА – в районе Брянской и Липецкой областей, еще 7 – над Рязанской областью.