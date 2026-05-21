Средняя стоимость топлива в Великобритании достигла пиковых значений

Цена литра бензина впервые превысила полтора фунта стерлингов (более двух долларов) – это новый рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в середине апреля, когда цена как раз достигла отметки полтора фунта за литр. Для сравнения: до начала ударов США и Израиля по Ирану бензин стоил чуть больше фунта. Аналогичная ситуация и с дизелем. Топливные компании предупреждают: в ближайшее время рост цен, скорее всего, продолжится.