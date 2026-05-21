Прямой эфир

Средняя стоимость топлива в Великобритании достигла пиковых значений

21 мая 2026 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Средняя стоимость топлива в Великобритании достигла пиковых значений с начала конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя стоимость топлива в Великобритании достигла пиковых значений-2

Цена литра бензина впервые превысила полтора фунта стерлингов (более двух долларов) – это новый рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в середине апреля, когда цена как раз достигла отметки полтора фунта за литр. Для сравнения: до начала ударов США и Израиля по Ирану бензин стоил чуть больше фунта. Аналогичная ситуация и с дизелем. Топливные компании предупреждают: в ближайшее время рост цен, скорее всего, продолжится.

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Великобритании заставляют магазины заморозить цены на основные продукты питания
20 мая 2026 16:50

Власти Великобритании заставляют магазины заморозить цены на основные продукты питания

В Варшаве проходит общенациональный марш протеста
20 мая 2026 16:46

В Варшаве проходит общенациональный марш протеста

Европейская паника: почему Брюссель так взволновала встреча Путина и Си Цзиньпина?
20 мая 2026 16:46

Европейская паника: почему Брюссель так взволновала встреча Путина и Си Цзиньпина?

Более 40 подписанных документов – завершился визит Владимира Путина в Китай
20 мая 2026 16:41

Более 40 подписанных документов – завершился визит Владимира Путина в Китай

США сокращают военное присутствие в Европе
20 мая 2026 13:44

США сокращают военное присутствие в Европе

В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона
20 мая 2026 10:44

В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона

Около 20 человек погибли в результате непогоды в Китае
20 мая 2026 08:06

Около 20 человек погибли в результате непогоды в Китае

Число открытых вакансий в Великобритании упало до минимума за 5 лет
20 мая 2026 07:19

Число открытых вакансий в Великобритании упало до минимума за 5 лет

В Литве призвали изменить Конституцию, чтобы разместить в стране ядерное оружие
20 мая 2026 07:17

В Литве призвали изменить Конституцию, чтобы разместить в стране ядерное оружие

США рассматривают возможность военного вторжения на Кубу
20 мая 2026 06:39

США рассматривают возможность военного вторжения на Кубу

Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью
20 мая 2026 06:37

Польша планирует продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью

ЕС под угрозой экономического обвала
20 мая 2026 06:05

ЕС под угрозой экономического обвала