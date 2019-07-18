Средиземное море наводнили ядовитые рыбы-крылатки

Экологи призывают рыбаков вылавливать полосатых мегер, а местных жителей – при употреблении этой рыбы в пищу предварительно удалять ядовитые шипы.

Фауну Средиземноморья уничтожают ядовитые рыбы-крылатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивые, но очень агрессивные хищницы наводнили прибрежные воды Кипра и Ливана.

Дело в том, что крылатки уничтожают местные виды рыб. Кроме того, эти создания природы чересчур плодовиты, из-за чего под угрозой вся экосистема региона.

Отметим, природной средой обитания крылатки являются тропические воды Индийского и Тихого океанов. Однако из-за глобального потепления и расширения Суэцкого канала ареал ее обитания с каждым годом становится все шире.