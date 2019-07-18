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Средиземное море наводнили ядовитые рыбы-крылатки

18 июля 2019 06:43
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Фауну Средиземноморья уничтожают ядовитые рыбы-крылатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивые, но очень агрессивные хищницы наводнили прибрежные воды Кипра и Ливана.

Экологи призывают рыбаков вылавливать полосатых мегер, а местных жителей – при употреблении этой рыбы в пищу предварительно удалять ядовитые шипы.

Средиземное море наводнили ядовитые рыбы-крылатки-1

Дело в том, что крылатки уничтожают местные виды рыб. Кроме того, эти создания природы чересчур плодовиты, из-за чего под угрозой вся экосистема региона.

Отметим, природной средой обитания крылатки являются тропические воды Индийского и Тихого океанов. Однако из-за глобального потепления и расширения Суэцкого канала ареал ее обитания с каждым годом становится все шире.

Средиземное море наводнили ядовитые рыбы-крылатки-4

# Дикие животные # Фотофакт

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