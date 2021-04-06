Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit

Новости Великобритании. В Северной Ирландии не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд протестующие устраивают на улицах погромы.

Они недовольны торговыми договоренностями после Brexit, которые, как они утверждают, создали барьеры между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.