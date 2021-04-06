Прямой эфир

Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit

06 апреля 2021 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Северной Ирландии не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд протестующие устраивают на улицах погромы.

Они недовольны торговыми договоренностями после Brexit, которые, как они утверждают, создали барьеры между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.

Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit-1

Кроме того, активисты возмущены решением суда, который отказался привлечь к ответственности участников похорон бывшего главы разведки Ирландской национальной армии. Несмотря на карантинные ограничения, на траурную церемонию пришли более 2000 человек.

Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit-4

Протестующие, среди которых подростки и даже 12-летние дети, строят на дорогах баррикады и устраивают поджоги. В полицейских летят камни, крышки люков и коктейли Молотова. За несколько дней беспорядков пострадали более 30 правоохранителей. Есть задержанные.

# Акции протеста # Бобби Стори # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У жителей Литвы ностальгия по СССР и недоверие к ЕС. Опубликованы данные нового соцопроса
06 апреля 2021 12:09

У жителей Литвы ностальгия по СССР и недоверие к ЕС. Опубликованы данные нового соцопроса

Вышел на улицу во время комендантского часа. Мужчина умер после того, как полицейские заставили его сделать 300 приседаний
06 апреля 2021 09:51

Вышел на улицу во время комендантского часа. Мужчина умер после того, как полицейские заставили его сделать 300 приседаний

Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх
06 апреля 2021 09:41

Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх