Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit
Новости Великобритании. В Северной Ирландии не утихают массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд протестующие устраивают на улицах погромы.
Они недовольны торговыми договоренностями после Brexit, которые, как они утверждают, создали барьеры между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.
Кроме того, активисты возмущены решением суда, который отказался привлечь к ответственности участников похорон бывшего главы разведки Ирландской национальной армии. Несмотря на карантинные ограничения, на траурную церемонию пришли более 2000 человек.
Протестующие, среди которых подростки и даже 12-летние дети, строят на дорогах баррикады и устраивают поджоги. В полицейских летят камни, крышки люков и коктейли Молотова. За несколько дней беспорядков пострадали более 30 правоохранителей. Есть задержанные.