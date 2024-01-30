Сразу три страны покинули состав ЭКОВАС

Три страны заявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств. Такое решение приняли Буркина-Фасо, Мали и Нигер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры стран заявили, что больше не желают подчиняться диктату, а будут двигаться в направлении независимости от политики Запада. Государства намерены подписать финансово-экономические соглашения для улучшения соседских отношений. После обретения независимости многие бывшие французские колонии остались зависимы от европейской страны. Сейчас они пытаются избавиться от этого влияния.