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Сразу три страны покинули состав ЭКОВАС

30 января 2024 07:37
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Три страны заявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств. Такое решение приняли Буркина-Фасо, Мали и Нигер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу три страны покинули состав ЭКОВАС-1

Лидеры стран заявили, что больше не желают подчиняться диктату, а будут двигаться в направлении независимости от политики Запада. Государства намерены подписать финансово-экономические соглашения для улучшения соседских отношений. После обретения независимости многие бывшие французские колонии остались зависимы от европейской страны. Сейчас они пытаются избавиться от этого влияния.

# Международная политика

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