Сразу 3 европейских государства объявили о признании Палестины как государства

22 мая стал знаковым для Палестины. Сразу три европейских государства объявили о признании ее как государства. Первой заявление сделала Норвегия, почти сразу к ней присоединились Испания и Ирландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние недели несколько стран Европейского союза заявили, что планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах – Палестины и Израиля – необходимо для прочного мира в регионе. Норвегия не является членом ЕС, но зеркально отражает его действия.

Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии:

Правительство решило, что Норвегия признает государство Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. При этом Норвегия будет рассматривать Палестину как независимое государство со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Государство обязано в соответствии с международным правом жить в мире в пределах безопасных, международно признанных границ и соблюдать все соответствующие резолюции ООН. Территориальная демаркация между государством Палестина и государством Израиль должна основываться на границах, существовавших до 4 июня 1967 года

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

После достижения консенсуса между двумя партиями, составляющими коалиционное правительство нашей страны, и отражая чувства большинства испанского народа, Испания с 28 мая признает государственность Палестины.