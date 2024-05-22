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Сразу 3 европейских государства объявили о признании Палестины как государства

22 мая 2024 11:21
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22 мая стал знаковым для Палестины. Сразу три европейских государства объявили о признании ее как государства. Первой заявление сделала Норвегия, почти сразу к ней присоединились Испания и Ирландия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу 3 европейских государства объявили о признании Палестины как государства-1

В последние недели несколько стран Европейского союза заявили, что планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах – Палестины и Израиля – необходимо для прочного мира в регионе. Норвегия не является членом ЕС, но зеркально отражает его действия.

Сразу 3 европейских государства объявили о признании Палестины как государства-4

Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии:
Правительство решило, что Норвегия признает государство Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. При этом Норвегия будет рассматривать Палестину как независимое государство со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Государство обязано в соответствии с международным правом жить в мире в пределах безопасных, международно признанных границ и соблюдать все соответствующие резолюции ООН. Территориальная демаркация между государством Палестина и государством Израиль должна основываться на границах, существовавших до 4 июня 1967 года

Сразу 3 европейских государства объявили о признании Палестины как государства-7

Педро Санчес, премьер-министр Испании:
После достижения консенсуса между двумя партиями, составляющими коалиционное правительство нашей страны, и отражая чувства большинства испанского народа, Испания с 28 мая признает государственность Палестины.

Сразу 3 европейских государства объявили о признании Палестины как государства-10

На эти заявления уже отреагировал Израиль. Министр иностранных дел приказал послам еврейского государства в Ирландии и Норвегии немедленно вернуться домой. Остается добавить, что среди европейских стран независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция. Всего же Палестину как государство признают 143 из 193 стран ООН, в том числе и Беларусь.

# Международная политика

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