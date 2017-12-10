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Сразу 2 легкомоторных самолета потерпели крушение в США: что известно о трагедиях

10 декабря 2017 13:41
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Новости США. Сразу 2 воздушных ЧП случились в США с легкомоторными самолетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В калифорнийском Сан-Диего лайнер рухнул на жилой дом. После этого произошел пожар.

Сразу 2 легкомоторных самолета потерпели крушение в США: что известно о трагедиях-1

Погибли 2 человека, еще двое пострадали. Все это пассажиры и экипаж самолета. Хозяев дома в момент происшествия не было на месте.

Еще один легкомоторный самолет – учебно-тренировочный – потерпел крушение ранее в Округе Семинол Флориды – рухнул в озеро. Все, кто был на борту – 3 человека, в том числе двое стажеров летной школы, граждане Китая – погибли.

Сразу 2 легкомоторных самолета потерпели крушение в США: что известно о трагедиях-4

# Фотофакт # Крушение

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