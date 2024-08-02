Спортсмены жалуются на условия проживания в олимпийской деревне в Париже

Неделю назад в Париже прошла скандальная церемония открытия Олимпиады. Только за все это время атлеты, съехавшиеся со всех континентов, так и не смогли почувствовать себя главными героями этого спортивного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радовать и себя и своих болельщиков прекрасными результатами с каждым днем становится труднее. Главным образом из-за отношения устроителей Игр к атлетам. Олимпийские сборные продолжают сталкиваться со множеством бытовых проблем. Условия проживания в олимпийской деревне, мягко говоря, далеки от идеальных. Итальянские спортсмены жалуются на шум и духоту в комнатах. Организаторы не позаботились о том, чтобы установить кондиционеры. Из-за этого атлеты не высыпаются и не могут восстановиться перед стартами. Не решилась и еще одна проблема – отвратительное и недостаточное питание.

Все это заставило некоторых спортсменов уехать из олимпийской деревни и самостоятельно искать комфортное жилье. И это притом что Франция потратила на игры 9 миллиардов евро. Куда пошли эти деньги – большой вопрос. Ведь 95 % объектов летней Олимпиады уже существующие или временно возведенные варианты. Специально для нее построили лишь один Центр водных видов спорта. И, конечно, олимпийскую деревню.