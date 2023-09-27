Спикер палаты общин Канады уходит в отставку из-за скандала с эсэсовцем

Организовавший чествование украинца-эсэсовца в парламенте Канады, спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку, пишет РИА Новости.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в парламенте Канады. На заседание также был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, где проходило его чествование в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских».

Однако, позже было выяснено, что Ярослав Хунка сражался в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии СС «Галичина». Дивизия СС «Галичина» была создана в Западной части Украины с одобрения германской оккупационной власти. Входившие в ее состав военнослужащие, совершали зверства в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов.

На фоне всплывшей информации разразился скандал. Израильское антифашистское движение и ООН осуждающе отреагировали на подобные действия. Москвой была направлена Оттаве нота протеста, также были отправлены личные письма на имя премьера, главы МИД, спикера палаты общин. Чествование эсэсовца вызвало возмущение и в Польше, Варшава требует от Канады принести извинения. После чего Энтони Рота проинформировал членов парламента об отставке с поста спикера палаты общин.