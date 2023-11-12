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Спикер Конгресса США показал план по спасению от шатдауна без помощи Киеву

12 ноября 2023 12:02
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Спикер палаты представитель США показал менее чем за неделю до возможного шатдауна законопроект, который будет представлять собой двухэтапное финансирование правительственных программ. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, часть программ, которые связаны с транспортом, энергетикой, а также военным строительством будет профинансирована до 19 января. Другие же сферы будут покрыты до 2 февраля. Однако, ни в одном из этих пунктов законопроекта не фигурирует финансовая помощь Украине и Израилю.

# Международная политика

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