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Spiegel: в Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

18 апреля 2024 11:18
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Полиция Баварии задержала двух подозреваемых в том, что они шпионили в пользу России и готовили диверсии, сообщает Spiegel. Об этом сообщает ТАСС. 

Предполагается, что эти люди шпионили за военными американскими базами и готовили нападения на военные пути, а также интересовались немецкой помощью Украине.

Основными подозреваемые являются 39-летний русский немец Дитер С. и его помощник 37-летний Александр Й. Дитер С. якобы был вербован российскими спецслужбами в 2023 году для диверсий с поставками оружия в Украину. В конце 2022 года в Баварии по подозрению в содействии России был арестован работник BND Карстен Л.

# Международная политика

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