Spiegel: в Германии мужчина использовал стоп-кран в поезде, чтобы покурить

На территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии мужчина, следовавший в поезде, использовал аварийное торможение на скорости около 150 километров в час, для того чтобы покурить сигарету, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Spiegel.

При этом никто из приблизительно 150 пассажиров не пострадал. В настоящее время в отношении этого человека открыто уголовное дело по обвинению в создании опасных помех для движения поездов и в злоупотреблении экстренными вызовами.

Похожая ситуация произошла 27 июня 1988 года на станции Gare de Lyon в Париже. Девушка прибегла к помощи стоп-крана, чтобы сойти на станции, где не должен был останавливаться поезд. При попытке начать движение, машинист нечаянно выключил тормоза, в связи с чем по приезде на станцию поезд не смог снизить скорость и столкнулся со стоящим электропоездом, в котором находилось большое количество людей. В итоге 56 человек погибли и около 60 получили ранения.