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Spiegel: Германия и Польша скандалят из-за немецких танков Leopard, переданных Украине

03 июля 2023 08:54
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Германия и Польша столкнулись в конфликте из-за проблем с обслуживанием танков Leopard, переданных Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel. 

Контракт между польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до настоящего момента не подписан. Несмотря на это, некоторые танки уже были доставлены в Польшу для ремонта. Поводом для размолвки послужила разнящаяся оценка стоимости работ. PGZ требует более 100 тысяч евро за первичную диагностику танков, в то время как Германии за это платят около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ не готова брать на себя какие-либо гарантии после окончания ремонта. 

На подписание контракта повлияли и политические расхождения. Польское руководство часто подвергает критике немецкие власти и уличает их в намеренном замедлении поставок. Как можно видеть, споры из-за танков имеют политическую подоплеку.

# Международная политика

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