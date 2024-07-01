Прямой эфир

Спецслужбы Украины заявили о предотвращении захвата Верховной рады

01 июля 2024 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Киеве была задержана группа, которая, по данным СБУ, планировала отстранение от руководства военно-политического ведомства Украины и взятие здания Рады. Об этом пишет РИА Новости.

Во во время обысков были обнаружены оружие, боеприпасы и следы преступных действий. Задержанные обвиняются в попытках насильственного изменения или свержения конституционного строя.  

Ранее служба внешней разведки России сообщила, что Запад готовится сменить на посту действующего лидера Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
72% американцев не хотят, чтобы Байден переизбирался – опрос CBS
01 июля 2024 09:41

72% американцев не хотят, чтобы Байден переизбирался – опрос CBS

Столтенберг заявил, что США будут поддерживать Украину и НАТО в любом случае
01 июля 2024 09:24

Столтенберг заявил, что США будут поддерживать Украину и НАТО в любом случае

Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников за ночь над Брянской областью
01 июля 2024 08:28

Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников за ночь над Брянской областью