В Киеве была задержана группа, которая, по данным СБУ, планировала отстранение от руководства военно-политического ведомства Украины и взятие здания Рады. Об этом пишет РИА Новости.

Во во время обысков были обнаружены оружие, боеприпасы и следы преступных действий. Задержанные обвиняются в попытках насильственного изменения или свержения конституционного строя.

Ранее служба внешней разведки России сообщила, что Запад готовится сменить на посту действующего лидера Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.