Спецназ уничтожил захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ходе специальной операции были уничтожены злоумышленники, захватившие в заложники сотрудников СИЗО, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом пишет РИА Новости. Заложников – работников учреждения – освободили, они остались невредимыми.

Ранее задержанные взяли в плен двух сотрудников, вооружились топорами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им возможность сбежать на машине. Трое из задержанных, выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывали наказание за подготовку теракта.

По факту захвата заложников Следственный комитет начал расследование.