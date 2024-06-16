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Спецназ уничтожил захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области

16 июня 2024 10:06
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В Ростове-на-Дону в ходе специальной операции были уничтожены злоумышленники, захватившие в заложники сотрудников СИЗО, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом пишет РИА Новости. Заложников – работников учреждения – освободили, они остались невредимыми.

Ранее задержанные взяли в плен двух сотрудников, вооружились топорами и резиновыми дубинками и требовали предоставить им возможность сбежать на машине. Трое из задержанных, выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывали наказание за подготовку теракта.

По факту захвата заложников Следственный комитет начал расследование.

# Международная политика

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