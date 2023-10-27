Специалисты прогнозируют мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Специалисты Геофизической службы РАН прогнозируют мощное извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости.

Как ожидается, высота пепловой колонны составит 12 км, а потоки лавы протянутся на расстояние нескольких километров. Возможно появление грязевых потоков, обусловленных таянием ледников.

В настоящий момент амплитуда вулканических толчков превышает 2,1 миллимикрона в секунду, что за последнее 30-летие отмечалось лишь дважды. На вулкане наблюдается два лавовых потока, а выбросы пепла достигают 6-7 км над уровнем моря.