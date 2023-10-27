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Специалисты прогнозируют мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке

27 октября 2023 09:48
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Специалисты Геофизической службы РАН прогнозируют мощное извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости.

Как ожидается, высота пепловой колонны составит 12 км, а потоки лавы протянутся на расстояние нескольких километров. Возможно появление грязевых потоков, обусловленных таянием ледников.

 В настоящий момент амплитуда вулканических толчков превышает 2,1 миллимикрона в секунду, что за последнее 30-летие отмечалось лишь дважды. На вулкане наблюдается два лавовых потока, а выбросы пепла достигают 6-7 км над уровнем моря.

# Международная политика

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