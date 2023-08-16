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Спецборт МЧС доставил в Москву 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале

16 августа 2023 07:10
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Новости России. В подмосковном аэропорту Раменское утром 16 августа приземлился самолет Ил-76 МЧС России с 16-тью пострадавшими в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Среди них трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецборт МЧС доставил в Москву 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале-1

Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями, во время полета пострадавших также сопровождали медики. Состояние всех пациентов удовлетворительное, без ухудшения, сейчас их развозят в больницы Москвы.

Напомним, вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Взрыв на АЗС в Махачкале: число жертв выросло до 35. Что известно на данный момент? Читайте здесь.

# Взрыв # Новости России # Фотофакт

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