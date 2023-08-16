Спецборт МЧС доставил в Москву 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале

Новости России. В подмосковном аэропорту Раменское утром 16 августа приземлился самолет Ил-76 МЧС России с 16-тью пострадавшими в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы. Среди них трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями, во время полета пострадавших также сопровождали медики. Состояние всех пациентов удовлетворительное, без ухудшения, сейчас их развозят в больницы Москвы.

Напомним, вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.