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Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами

07 сентября 2020 10:06
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Новости США. Фруктовый лед и водные процедуры: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе спасают от жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами-1

Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами-3

В последние дни в регионе установилась аномально высокая температура. Столбики термометров достигли отметки в 50 градусов.

Чтобы помочь любимцам охладиться, сотрудники разработали особое меню. В их рационе – лед, замороженные фрукты и овощи. Активным играм шимпанзе сейчас предпочитают тихие посиделки возле ручья.

Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами-6

Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами-8

По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода сохранится в регионе еще как минимум несколько дней.

# Зоопарк # Фотофакт

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