Спасение от жары: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе кормят льдом и замороженными фруктами

Новости США. Фруктовый лед и водные процедуры: в зоопарке Лос-Анджелеса шимпанзе спасают от жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни в регионе установилась аномально высокая температура. Столбики термометров достигли отметки в 50 градусов. Чтобы помочь любимцам охладиться, сотрудники разработали особое меню. В их рационе – лед, замороженные фрукты и овощи. Активным играм шимпанзе сейчас предпочитают тихие посиделки возле ручья.