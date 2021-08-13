«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек

Новости Японии. Более 3 миллионов человек эвакуируют из-за сильных ливней в Японии. В семи префектурах объявлен высший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению властей, дожди могут нанести «непоправимый ущерб, которого не видели десятилетиями». В городе Китахиросима за три часа выпало 140 миллиметров осадков.