«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек

Новости Японии. Более 3 миллионов человек эвакуируют из-за сильных ливней в Японии. В семи префектурах объявлен высший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Более 3 миллионов человек эвакуируют из-за сильных ливней в Японии. В семи префектурах объявлен высший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По заявлению властей, дожди могут нанести «непоправимый ущерб, которого не видели десятилетиями». В городе Китахиросима за три часа выпало 140 миллиметров осадков.
«Спасайте ваши жизни», – гласит указание местной администрации. Жителям запрещено выходить на улицы, кроме как для эвакуации. Синоптики призывают людей сохранять бдительность из-за угрозы схода селей.