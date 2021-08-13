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«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек

13 августа 2021 12:57
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Новости Японии. Более 3 миллионов человек эвакуируют из-за сильных ливней в Японии. В семи префектурах объявлен высший уровень погодной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек-1

По заявлению властей, дожди могут нанести «непоправимый ущерб, которого не видели десятилетиями». В городе Китахиросима за три часа выпало 140 миллиметров осадков.

«Спасайте ваши жизни». В Японии из-за сильных ливней эвакуируют более 3 млн человек-4

«Спасайте ваши жизни», – гласит указание местной администрации. Жителям запрещено выходить на улицы, кроме как для эвакуации. Синоптики призывают людей сохранять бдительность из-за угрозы схода селей.

# Наводнение # Фотофакт

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