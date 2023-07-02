SpaceX вывела на орбиту космический телескоп Euclid для изучения тёмной материи и энергии

Европейский телескоп под названием Euclid был запущен из Флориды (США) для изучения темной энергии и темной материи, которые составляют 95% Вселенной, сообщает The Guardian.

Запущенный ракетой SpaceX аппарат Euclid проведет в космосе шесть лет и будет изучать «темную Вселенную», наблюдая за галактиками на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. Оснащенный современными приборами, он будет измерять инфракрасный свет, чтобы определить расстояние до этих галактик.

Телескоп, построенный Европейским космическим агентством, будет сотрудничать с учеными из разных стран. Составляя карту форм и положения галактик, Euclid стремится выявить свойства темной материи и темной энергии.

Кроме того, он будет изучать космическое ускорение и гравитационное линзирование, внося свой вклад в наше понимание формирования и распределения галактик. Данные Euclid будут бесценны для астрономии в течение многих лет.