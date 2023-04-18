SpaceX перенесла запуск самой тяжелой в истории ракеты

Основатель компании Илон Маск сообщил в своем Twitter, что причиной стали проблемы с одним из клапанов. Запуск отложили минимум на двое суток. Старт ракеты носителя был запланирован на 17 апреля с нового частного космодрома в Техасе. В SpaceX ожидают, что как только ракету удастся запустить, она достигнет суборбитальной скорости, совершит неполный виток вокруг Земли и вернется в атмосферу в районе Гавайских островов, где и приводнится примерно через полтора часа после взлета. Но пока неизвестно, когда он состоится.