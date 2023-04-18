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SpaceX перенесла запуск самой тяжелой в истории ракеты

18 апреля 2023 06:40
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Новости США. SpaceX перенесла запуск самой тяжелой в истории ракеты Starship из-за технических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

SpaceX перенесла запуск самой тяжелой в истории ракеты-1

Основатель компании Илон Маск сообщил в своем Twitter, что причиной стали проблемы с одним из клапанов. Запуск отложили минимум на двое суток. Старт ракеты носителя был запланирован на 17 апреля с нового частного космодрома в Техасе. В SpaceX ожидают, что как только ракету удастся запустить, она достигнет суборбитальной скорости, совершит неполный виток вокруг Земли и вернется в атмосферу в районе Гавайских островов, где и приводнится примерно через полтора часа после взлета. Но пока неизвестно, когда он состоится.

# Космос # Илон Маск # Новости США # Фотофакт

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