SpaceX отправила к МКС грузовой корабль Dragon

Американская компания SpaceX отправила к Международной космической станции грузовой корабль Dragon, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешный запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

Космическое судно доставит астронавтам более 3 тонн груза, в том числе продовольствие, солнечные батареи, а также оборудование и материалы для научных экспериментов. Стыковка со станцией намечена на 5 июня. А на Землю корабль вернется примерно через месяц.