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SpaceX отправила к МКС грузовой корабль Dragon

04 июня 2021 08:50
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Американская компания SpaceX отправила к Международной космической станции грузовой корабль Dragon, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешный запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX отправила к МКС грузовой корабль Dragon-1

Космическое судно доставит астронавтам более 3 тонн груза, в том числе продовольствие, солнечные батареи, а также оборудование и материалы для научных экспериментов. Стыковка со станцией намечена на 5 июня. А на Землю корабль вернется примерно через месяц.

SpaceX отправила к МКС грузовой корабль Dragon-4

Dragon привезет с собой результаты исследований экипажа, общий вес которых составляет более 2 тонн.

# Космос # Фотофакт

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