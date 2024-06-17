Созванная Киевом «мирная конференция» завершилась ничем

Посиделки с нулевым эффектом – так называемая «мирная конференция», созванная Киевом в Швейцарии, завершилась без какого-либо результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Набором старых тезисов» назвали аналитики итоговое коммюнике. 11 стран, включая государства БРИКС, документ не поддержали. Не стал его подписывать и Ватикан. Все обсуждения свелись к одному очевидному факту: вести диалог об урегулировании в Украине в отсутствие России просто бессмысленно. Глава МИД Швейцарии вообще заявил прямо: ни один вопрос невозможно обсуждать без Москвы. Представители Запада в итоге покинули мероприятие еще до его окончания.