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Созванная Киевом «мирная конференция» завершилась ничем

17 июня 2024 07:04
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Посиделки с нулевым эффектом – так называемая «мирная конференция», созванная Киевом в Швейцарии, завершилась без какого-либо результата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созванная Киевом «мирная конференция» завершилась ничем-1

«Набором старых тезисов» назвали аналитики итоговое коммюнике. 11 стран, включая государства БРИКС, документ не поддержали. Не стал его подписывать и Ватикан. Все обсуждения свелись к одному очевидному факту: вести диалог об урегулировании в Украине в отсутствие России просто бессмысленно. Глава МИД Швейцарии вообще заявил прямо: ни один вопрос невозможно обсуждать без Москвы. Представители Запада в итоге покинули мероприятие еще до его окончания.

# Международная политика

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