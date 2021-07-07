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Сожгли флаг Евросоюза. В Тбилиси продолжаются столкновения между сторонниками и противниками ЛГБТ

07 июля 2021 09:24
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Новости Грузии. На улицах Тбилиси растет градус напряжения. Акции противников и сторонников ЛГБТ-сообщества едва не завершились ожесточенными столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сожгли флаг Евросоюза. В Тбилиси продолжаются столкновения между сторонниками и противниками ЛГБТ-1

У здания парламента состоялся митинг в поддержку более 50 журналистов, избитых 6 июля. Собравшиеся неподалеку сторонники традиционных ценностей начали бросать в активистов камни и бутылки. В результате попытки прорвать полицейский кордон задержаны около 10 человек. Позже радикалы сорвали со здания парламента и сожгли флаг Евросоюза. Нападению подвергся как минимум один журналист.

Сожгли флаг Евросоюза. В Тбилиси продолжаются столкновения между сторонниками и противниками ЛГБТ-4

Напомним, поводом для недовольства многих жителей грузинской столицы стал Марш достоинства представителей секс-меньшинств. Митинг в итоге отменили, но противников ЛГБТ уже было не остановить.

# Акции протеста # Фотофакт

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