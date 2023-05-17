«Сожалеем, что к нам тогда не прислушались». Сергей Алейник о миротворческих посылах Беларуси

От укрепления двустороннего сотрудничества до глобальных вопросов международной повестки. По наиболее актуальным темам 17 мая обменялись мнениями министры иностранных дел Беларуси и России. Встреча прошла в Москве. В центре внимания защита Союзного государства, а также совместные усилия по противодействию санкциям Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои намерения стороны закрепили в совместном заявлении. В частности подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия. Сегодня идет разработка концепции безопасности Союзного государства. Это взаимные гарантии обороноспособности наших стран, что важно на фоне безоглядного расширения НАТО. В сложившихся геополитических условиях необходим всеобъемлющий диалог, считает глава белорусской дипломатии. Это позволит снизить градус военно-политической напряженности в регионе.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь с момента обретения независимости придерживалась и придерживается миролюбивой внешней политики. На протяжении многих лет мы последовательно продвигали инициативу об организации широкого диалога по вопросам безопасности, по вопросам предотвращения межгосударственных противоречий, так называемая инициатива «Хельсинки-2». Мы на разных площадках в различных форматах старались продвигать мирные инициативы. Сожалеем, что к нам тогда не прислушались.
Сегодня, наверное, ситуация складывается таким образом, что «Хельсинки-2» уже недостаточно. Нужен более широкий, всеобъемлющий, всеохватывающий диалог всех ключевых игроков мира по вопросам глобальной безопасности. Диалог в духе Сан-Франциско.
«Более половины мероприятий уже осуществлены». Сергей Лавров о реализации союзных программ Беларуси и России (здесь подробнее).