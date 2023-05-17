«Сожалеем, что к нам тогда не прислушались». Сергей Алейник о миротворческих посылах Беларуси

От укрепления двустороннего сотрудничества до глобальных вопросов международной повестки. По наиболее актуальным темам 17 мая обменялись мнениями министры иностранных дел Беларуси и России. Встреча прошла в Москве. В центре внимания защита Союзного государства, а также совместные усилия по противодействию санкциям Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои намерения стороны закрепили в совместном заявлении. В частности подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия. Сегодня идет разработка концепции безопасности Союзного государства. Это взаимные гарантии обороноспособности наших стран, что важно на фоне безоглядного расширения НАТО. В сложившихся геополитических условиях необходим всеобъемлющий диалог, считает глава белорусской дипломатии. Это позволит снизить градус военно-политической напряженности в регионе.