Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался на 89 году жизни

Известный композитор Геннадий Гладков, автор музыки ко множеству полюбившихся мультипликационных фильмов и кинолент, скончался на 89 году жизни. Об этом сообщил его помощник Малик Аминов, передает РИА Новости.

Гладков ушел из жизни у себя дома. О дате и месте прощания пока ничего не сообщается. Он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста России.

Он написал музыку к «Малыш и Карлсон», «Ну погоди» и многим другим. Его произведения звучали во многих кинолентах: «12 стульев», «Джентльмены удачи» и так далее.