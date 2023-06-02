Советник Залужного назвал атаки на Россию новой нормой

Нападения на Россию станут обыденностью. Об этом заявил советник командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного генерал Назаров испанской газете Mundo предупредил, пишет РИА Новости.

Он отметил, что все военные объекты в России являются легитимными мишенями. Издание пришло к выводу, что Украина, возможно, подготовила внезапный военный план, чтобы отвлечь внимание СМИ на наступательные действия на востоке и юге, в то время как реальные атаки начались в других местах. В статье предполагается, что недавняя атака беспилотников на Москву могла стать частью этой стратегии. Назаров отметил, что в современную эру нужно проявлять фантазию.

По данным Министерства обороны России, во вторник утром, 30 мая, Украина провела атаку беспилотников на объекты в Москве. В теракте было задействовано восемь беспилотников: пять из них были сбиты зенитной установкой в Подмосковье, три были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и отклонены от цели. Было заведено уголовное дело о терроризме. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал атаку украинских дронов террористическим актом.