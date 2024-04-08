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Советник Трампа Миллер назвал фейком публикации СМИ о плане по Украине

08 апреля 2024 14:03
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Американские СМИ распространили информацию о том, что экс-президент США Трамп намерен решить конфликт в Украине за счет территориальных уступок в пользу России. Однако советник Трампа Джейсон Миллер отверг эти сведения, назвав их фейком. Об этом пишет РИА Новости.

«Все это – фейковые новости от The Washington Post», – об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп – это единственный, кто требует прекратить войну, в то время как Байден выступает за ее продолжение. The Washington Post утверждала, что в случае победы на выборах Трамп намерен добиться уступок от Украины. 

# Международная политика

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