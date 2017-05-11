Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины, но разрешение на работу не предоставил

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение по территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться там не более 90 дней в течение полугода.

Новости Украины. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины. В будущем документ еще предстоит ратифицировать европарламенту.

При этом разрешение на работу в странах Евросоюза не предоставляется.

Среди целей краткосрочного визита – туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Ориентировочно, механизм вступит в силу 11 июня.

Но Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или безопасностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.