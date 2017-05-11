Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины, но разрешение на работу не предоставил

Новости Украины. Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины. В будущем документ еще предстоит ратифицировать европарламенту.
Заседание состоится в Страсбурге 17 мая.
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение по территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться там не более 90 дней в течение полугода.
При этом разрешение на работу в странах Евросоюза не предоставляется.
Среди целей краткосрочного визита – туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.
Ориентировочно, механизм вступит в силу 11 июня.
Но Евросоюз оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией или безопасностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.