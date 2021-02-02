Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Мьянме
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Мьянме. В результате государственного переворота власть в стране захватили военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мьянме введено чрезвычайное положение на год
Задержаны несколько сотен человек, в том числе президент, глава правящей партии, депутаты парламента, а также общественные деятели, подвергавшие критике военных. На год введено чрезвычайное положение. Руководить страной в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами.
Отношения между военными и властями обострились из-за недовольства итогами парламентских выборов. Ноябрьское голосование завершилось победой правящей партии.
Мировые политики резко осуждают происходящее в Мьянме и требуют освободить задержанных. Спецдокладчик ООН по правам человека призывает международное сообщество ввести жесткие санкции и эмбарго на поставки вооружения в страну.
Военные, между тем, отстранили от должности ряд министров и их заместителей. На правительственные посты назначены 11 новых чиновников. Обстановка в стране напряженная, с перебоями работают интернет и телефонная связь. Местные жители скупают продукты и снимают деньги с банковских карт.