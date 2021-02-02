Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Мьянме

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Мьянме. В результате государственного переворота власть в стране захватили военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мьянме введено чрезвычайное положение на год

Задержаны несколько сотен человек, в том числе президент, глава правящей партии, депутаты парламента, а также общественные деятели, подвергавшие критике военных. На год введено чрезвычайное положение. Руководить страной в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами.