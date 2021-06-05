Совершенно не больно и доза в пять раз меньше. В Китае испытывают вакцину-аэрозоль

Новости Китая. Китай одобрил очередной этап клинических испытаний ингаляционной вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые уже подали заявку на использование препарата в экстренных случаях.
Новости Китая. Китай одобрил очередной этап клинических испытаний ингаляционной вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые уже подали заявку на использование препарата в экстренных случаях.
По словам разработчиков, доза аэрозольной вакцины в пять раз меньше, чем у препарата, который вводят внутримышечно. Кроме того, вырабатываются не только клеточный иммунитет и антитела к коронавирусу. Защиту получают и слизистые оболочки, не говоря уже о том, что ингаляция – это совершенно безболезненно.