Совершенно не больно и доза в пять раз меньше. В Китае испытывают вакцину-аэрозоль

По словам разработчиков, доза аэрозольной вакцины в пять раз меньше, чем у препарата, который вводят внутримышечно. Кроме того, вырабатываются не только клеточный иммунитет и антитела к коронавирусу. Защиту получают и слизистые оболочки, не говоря уже о том, что ингаляция – это совершенно безболезненно.