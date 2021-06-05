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Совершенно не больно и доза в пять раз меньше. В Китае испытывают вакцину-аэрозоль

05 июня 2021 11:52
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Новости Китая. Китай одобрил очередной этап клинических испытаний ингаляционной вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые уже подали заявку на использование препарата в экстренных случаях.

Совершенно не больно и доза в пять раз меньше. В Китае испытывают вакцину-аэрозоль-1

По словам разработчиков, доза аэрозольной вакцины в пять раз меньше, чем у препарата, который вводят внутримышечно. Кроме того, вырабатываются не только клеточный иммунитет и антитела к коронавирусу. Защиту получают и слизистые оболочки, не говоря уже о том, что ингаляция – это совершенно безболезненно.

# Вакцинация # Фотофакт

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