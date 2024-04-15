Совбез ООН провёл экстренное заседание после атаки Ирана на Израиль

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН, где обсуждалась иранская атака на Израиль. Свое отношение к произошедшему высказали представители двух сторон конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильский постпред в Организации Объединенных Наций заявил, что Иран необходимо остановить, пока он «не привел мир к точке невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую. В свою очередь представитель Ирана в ООН ответил, что Тегеран использовал свое неотъемлемое право на самооборону. При этом он подчеркнул, что его страна не стремится к эскалации или войне. Генеральный секретарь организации призвал стороны к сдержанности и спокойствию, чтобы не допустить перерастания конфликта в региональную войну.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Ближний Восток находится у опасной черты. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации. Сейчас настало время для максимальной сдержанности.