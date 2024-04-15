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Совбез ООН провёл экстренное заседание после атаки Ирана на Израиль

15 апреля 2024 08:31
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В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН, где обсуждалась иранская атака на Израиль. Свое отношение к произошедшему высказали представители двух сторон конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Совбез ООН провёл экстренное заседание после атаки Ирана на Израиль-1

Израильский постпред в Организации Объединенных Наций заявил, что Иран необходимо остановить, пока он «не привел мир к точке невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую. В свою очередь представитель Ирана в ООН ответил, что Тегеран использовал свое неотъемлемое право на самооборону. При этом он подчеркнул, что его страна не стремится к эскалации или войне. Генеральный секретарь организации призвал стороны к сдержанности и спокойствию, чтобы не допустить перерастания конфликта в региональную войну.

Совбез ООН провёл экстренное заседание после атаки Ирана на Израиль-4

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
Ближний Восток находится у опасной черты. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации. Сейчас настало время для максимальной сдержанности.

Совбез ООН провёл экстренное заседание после атаки Ирана на Израиль-7

Как стало известно, Израиль решил пока отказаться от ответного удара по Ирану. Это произошло после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. При этом власти Ирана пригрозили новым, более мощным ударом, если Израиль продолжит агрессию. Пострадают и американские базы, если израильская армия воспользуется ими, указали в иранском МИД.

# ООН

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