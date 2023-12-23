Совбез ООН потребовал от Израиля и ХАМАС расширить действия по гуманитарной помощи

Совет безопасности ООН принял резолюцию по сектору Газа. Документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гуманитарной помощи для анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За» проголосовали 13 стран. Воздержались США и Россия. Представитель последней призвал добавить в резолюцию пункт о немедленной приостановке боевых действий. Пока они не утихают. Израиль продолжает атаки, в том числе по жилым домам сектора Газа. Под обстрелы попал лагерь беженцев на севере региона. В результате ракетного удара погибли десятки человек, сообщает арабский телеканал. ХАМАС также опубликовал видео перестрелки с военными ЦАХАЛ. Тем временем, число погибших в результате конфликта превысило 22 тысячи человек.