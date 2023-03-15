Прямой эфир

Сотрудники газохранилищ Франции объявили забастовку

15 марта 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Францию парализовала новая волна демонстраций против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции продолжаются митинги против пенсионной реформы.

Сотрудники газохранилищ Франции объявили забастовку-1

Сотни людей в разных районах страны заблокировали дороги горящими покрышками, из-за чего возникли многокилометровые пробки из фур. В городе Бобиньи демонстранты пытались прорваться в местную префектуру, но были встречены полицией. Забастовку уже объявили сотрудники газохранилищ, начала приостанавливаться работа портов и судоходных компаний. Сегодня, 15 марта, масштабные шествия будут проходить по всей Франции.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
5 человек погибли во время наводнения на востоке Турции
15 марта 2023 13:38

5 человек погибли во время наводнения на востоке Турции

Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
15 марта 2023 13:08

Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

В Пакистане сторонники бывшего премьер-министра пострадали в ходе столкновений с полицией
15 марта 2023 12:44

В Пакистане сторонники бывшего премьер-министра пострадали в ходе столкновений с полицией