Сотрудники газохранилищ Франции объявили забастовку

Новости Франции. Францию парализовала новая волна демонстраций против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей в разных районах страны заблокировали дороги горящими покрышками, из-за чего возникли многокилометровые пробки из фур. В городе Бобиньи демонстранты пытались прорваться в местную префектуру, но были встречены полицией. Забастовку уже объявили сотрудники газохранилищ, начала приостанавливаться работа портов и судоходных компаний. Сегодня, 15 марта, масштабные шествия будут проходить по всей Франции.