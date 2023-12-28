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Сотрудники Эйфелевой башни устроили забастовку вместо светомузыкального шоу

28 декабря 2023 06:56
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Эйфелеву башню закрыли спустя 100 лет после смерти ее создателя. Забастовку вместо светового и музыкального шоу устроили сотрудники сооружения, которое считается символом Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Эйфелевой башни устроили забастовку вместо светомузыкального шоу-1

Организаторы протеста недовольны действиями руководства компании по эксплуатации башни. В профсоюзе осуждают чрезмерно амбициозную и неустойчивую экономическую модель, основанную на ежегодных целевых показателях посещаемости в 7 миллионов 400 тысяч посетителей. То есть уровне, который никогда не достигался. Гюстав Эйфель построил башню по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889-го года. На тот момент она стала самым высоким сооружением в мире.

# Забастовка

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